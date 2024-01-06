Девяностолетняя жительница Японии выжила после пяти суток под завалами

90-летняя японка, которая провела пять суток под завалами дома, обнаружена живой, сообщает агентство Kyodo.

Пострадавшую в результате землетрясения пенсионерку спасатели нашли в городе Судзу, который находится в префектуре Исикава.

Ранее сообщалось, что количество жертв серии землетрясений в Японии возросло до 126-ти. Уточнялось, что из-за толчков пострадали не менее 516 человек.

Серия мощных землетрясений накрыла Японию 1-го января. Специалисты зафиксировали сильные подземные толчки, произошедшие почти одновременно.

В Главном метеоагентстве Японии оценили магнитуду землетрясений в 5,7, 6,1 и 7,4.