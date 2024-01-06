Ирина Горбачева пережила развод и лишилась друзей из-за поддержки спецоперации

О своей жизни после событий февраля 2022 года Ирина Горбачева рассказала в интервью блогеру Мадонне Мур.
Актриса заявила, что является неотъемлемой частью РФ и осознанно выбирает быть и жить на территории своего государства.
Знаменитость не стала скрывать, что такая позиция ударила по ней, когда большинство друзей перестали с ней общаться.
Ирина объяснила, что люди, отвернувшиеся от нее, осудили проведение СВО в Украине.
Поддержка Горбачевой спецоперации привела также к тому, что она развелась с супругом, исполнителем, бывшим вокалистом украинской группы Quest Pistols Антоном Савлеповым, который сейчас выступает в рамках коллектива "Агонь".
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