20 000 жителей Подмосковья остались без отопления в мороз

Коммунальные службы и администрация Подольска клянутся в ближайшее время наладить все системы.

Местные полагают, что отопление в городе не удастся быстро включить по причине лопнувших батарей.

Прокуратура Московской области ведет скрупулезную проверку относительно ситуации, сложившейся в Подмосковье, о чем сообщается на официальном сайте государственной инстанции.

Дело пахнет возбуждением дел об административных правонарушениях.