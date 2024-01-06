20 000 жителей Подмосковья остались без отопления в мороз

Коммунальные службы и администрация Подольска клянутся в ближайшее время наладить все системы.
Местные полагают, что отопление в городе не удастся быстро включить по причине лопнувших батарей.
Прокуратура Московской области ведет скрупулезную проверку относительно ситуации, сложившейся в Подмосковье, о чем сообщается на официальном сайте государственной инстанции.
Дело пахнет возбуждением дел об административных правонарушениях.
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