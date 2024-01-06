Кристиан Оливер, погибший вместе своими дочерьми, передал привет из рая до трагедии

Кристиан Оливер и его наследницы погибли, разбившись на частном самолете, на Карибах, где проводили новогодние каникулы.

На обратном пути самолет упал в океан сразу после взлета.

За 3 дня до трагедии звезда Голливуда разместил в социальных сетях публикацию с приветом "из рая", о чем сообщает New York Post.

Артист написал: "Привет откуда-то из рая! 2024, мы идем".

Самому актеру был 51 года, а его дочкам 10 и 12 лет.