СК Москвы не преследует Ивлееву после голой вечеринки

21:14 2024-01-06
СК Москвы не преследует Ивлееву после голой вечеринки

Канал RT сообщает, что информация о том, что СК столицы РФ ведет расследование относительно блогера Насти Ивлеевой, ложь.

Следственный комитет российской столицы не ведет расследований по поводу Насти Ивлеевой.

Зато блогершей интересуется ФНС РФ, которая изучает функционирование ее бизнеса.

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина убеждена, что проверка приведет к возбуждению уголовного дела.

Ранее Ивлеева вышла на связь с поклонниками из Питера на фоне появившейся информации о том, что она покинула Россию.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
22:36

Наталья Гончарова

Александр Маршал пропал из медиа-пространства из-за участия в шоу «Фантастика. Следующий уровень»

Александр Маршал пропал из медиа-пространства из-за участия в шоу «Фантастика. Следующий уровень»

Оказывается, по условиям проекта "Фантастика. Следующий уровень" все его участники состязаются в образах, которые скрывают личность конкурсанта. Среди участников программы числится и "пропавший" Александр Маршал.
Наталья Гончарова
22:18

Наталья Гончарова

Мэрилин Мэнсон отмечает 55-летний юбилей

Мэрилин Мэнсон отмечает 55-летний юбилей

5 января великому и ужасному Мэрилину Мэнсону (Брайану Хью Уорнеру) исполнилось 55 лет.
Наталья Гончарова
22:07

Наталья Гончарова

Айза заявила, что готова отказаться от своих сыновей, если те будут обвинять женщин в меркантильности

Айза заявила, что готова отказаться от своих сыновей, если те будут обвинять женщин в меркантильности

Экс-супруга рэпера Гуфа, блогер Айза, убеждена, что мужские фразы "Ты со мной только из-за денег" не достойны представителей сильной половины человечества.
Наталья Гончарова
21:54

Наталья Гончарова

Восток Турции поразило землетрясение магнитудой в 4 балла

Восток Турции поразило землетрясение магнитудой в 4 балла

Зафиксирована стихия в провинции Малатья, находящейся на востоке Турции. Произошло ЧП в районе 15:00 сегодня, 6 января.
Наталья Гончарова
21:39

Наталья Гончарова

Шер отказали в опекунстве над 47-летним сыном

Шер отказали в опекунстве над 47-летним сыном

Запрос известной на весь мир исполнительницы Шер по поводу опеки над имуществом сына Элайджи Блу Оллмана не был удовлетворен ВС Лос-Анджелеса.
Наталья Гончарова
21:29

Наталья Гончарова

Тодоренко сообщила, какие трудности ее ждали на «Шоу Аватар»

Тодоренко сообщила, какие трудности ее ждали на «Шоу Аватар»

1 января на НТВ показали последний выпуск "Шоу Аватар", самой яркой участницей которого стала Регина Тодоренко, скрывавшаяся за маской лисы.
article_image 01:06

Две работницы тюрьмы в любовном треугольнике с заключенным

Две работницы тюрьмы признались, что у них были отношения с одним и тем же заключенным в одно и то же время в тюремном любовном треугольнике.

article_image 00:37

Помощь в умирании должна быть легализована, говорит телезвезда Сью Джонстон

Звезда телевизионного ситкома «Семья Ройл» Сью Джонстон говорит, что помощь в умирании должна быть легализована, хотя лично она может и не выбирать этот вариант.

article_image 23:37

Эпидемия наркотиков-зомби, охватившая Западную Африку

Наркотик стал обычным явлением по всей Сьерра-Леоне, пристрастившейся к нему целыми районами и сообществами. Но установить точную цифру уровня употребления сложно.