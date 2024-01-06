СК Москвы не преследует Ивлееву после голой вечеринки

Следственный комитет российской столицы не ведет расследований по поводу Насти Ивлеевой.
Зато блогершей интересуется ФНС РФ, которая изучает функционирование ее бизнеса.
Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина убеждена, что проверка приведет к возбуждению уголовного дела.
Ранее Ивлеева вышла на связь с поклонниками из Питера на фоне появившейся информации о том, что она покинула Россию.
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