Тодоренко сообщила, какие трудности ее ждали на «Шоу Аватар»

В рамках соцсетях Регина Тодоренко рассказала, что ей было очень непросто справиться со своими страхами, примеряв на себя новое амплуа.

Ведущая довольна собственной работой, ведь члены жюри так и не угадали, кто скрывается в образе Лисы.

Регина призналась, что "под маской" вытворяла такое, на что никогда не решилась бы в настоящей жизни.

Тодоренко отметила, что каждый раз выходя на сцену "Лисой", представляла себя той ли иной известной личностью. В мыслях она была Настасьей Самбурской, Наталией Медведевой, Татьяной Морозовой.