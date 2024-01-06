Шер отказали в опекунстве над 47-летним сыном

Оказывается, судья не нашел оснований для того, чтобы Шер стала опекуном своего великовозрастного сына.

Известно, что юристы мировой знаменитости рассказали 47-летнему Элайджи Блу Оллмана об иске матери за сутки до слушания, отказавшись давать другие сведения по делу.

Ранее певица утверждала, что ее сын психически не здоров и подсел на наркотики, что мешает ему здраво управлять своими финансовыми делами.

Известно, что Оллман каждый год получает доход в 120 000 USD из траста, основанного отцом Греггом Оллманом, за которым Шер была замужем.