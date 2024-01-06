Айза заявила, что готова отказаться от своих сыновей, если те будут обвинять женщин в меркантильности

Айза убеждена, что, если ее наследники Сэм и Элвис позволят себе обвинять своих супруг в том, что они с ними живут лишь из-за денег, она откажется от них.

Блогер пояснила, что растит сыновей так, чтобы они устраивали свою жизнь так, чтобы их возлюбленные, будучи при них, ни в чем не нуждались.

Звезда Сети обратила внимание, что, когда и если ее мальчики будут расставаться с девушками, женами, то должны продолжать уважать этих женщин и время, проведенное вместе с ними.

Айза похвасталась, что наследники растут настоящими джентльменами и уже радуют маму небольшими презентами.