Мэрилин Мэнсон отмечает 55-летний юбилей

Шок-рокер придумал себе творческий псевдоним путем слияния имени и фамилии двух легендарных личностей: Мэрилин Монро и Чарльза Мэнсона.
Стоит отметить, что сам Мэрилин Мэнсон также вправе претендовать на звание культовой личности.
Музыкант не перестает поражать поклонников своими творчеством и образами.
Брайан Хью Уорнер (настоящее имя артиста) - селебрити, которого точно ни с кем и никогда не перепутаешь!
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