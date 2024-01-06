Мэрилин Мэнсон отмечает 55-летний юбилей

22:18 2024-01-06
Мэрилин Мэнсон отмечает 55-летний юбилей

5 января великому и ужасному Мэрилину Мэнсону (Брайану Хью Уорнеру) исполнилось 55 лет.

Шок-рокер придумал себе творческий псевдоним путем слияния имени и фамилии двух легендарных личностей: Мэрилин Монро и Чарльза Мэнсона.

Стоит отметить, что сам Мэрилин Мэнсон также вправе претендовать на звание культовой личности.

Музыкант не перестает поражать поклонников своими творчеством и образами.

Брайан Хью Уорнер (настоящее имя артиста) - селебрити, которого точно ни с кем и никогда не перепутаешь!

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