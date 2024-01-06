Александр Маршал пропал из медиа-пространства из-за участия в шоу «Фантастика. Следующий уровень»

Такой подход обеспечивает полную непредвзятость жюри, так как никто не в курсе, скрывается под маской начинающий артист или знаменитость, известная всем и каждому.

Стало известно, что Александр Маршал не появлялся на экранах ТВ, так как анонимно снимался в программе "Фантастика. Следующий уровень".

Певец скрывался под маской Михалыча, успев позаигрывать в этом амплуа с такими представителями жюри конкурса, как актриса Дарья Мороз, исполнительница Юлианна Караулова и ведущая Александра Ребёнок.

Мороз обвинила участника в том, что он перегнул палку с флиртом, заявив, что его поведением возмущены все женщины страны.

Позднее актриса попросила эпатажного персонажа вернуться, но пока неизвестно, произойдет ли это.