Киркоров спел на сцене в Дубае впервые после «голой вечеринки»

Народный артист РФ Филипп Киркоров впервые после скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой и последовавшей за ней череды отмен его выступлений и эфиров вышел на сцену, сообщает rambler.ru.

Певец выступил в Chalet Berezka, где исполнил свои главные хиты и представил совместную с Михаилом Шуфутинским песню «Жара в Дубае». Зрители тепло встретили поп-короля российской эстрады, подпевали звезде и дарили цветы.

В перерыве между песнями Киркоров посетовал, что в его жизни в настоящее время наступила черная полоса. Но он верит, что скоро снова вернется белая. По словам звезды, он без России не представляет свою жизнь.

Я не представляю свою жизнь без России, где мой дом. Здесь, далеко от родины, я ощущаю присутствие русского духа. Потому что с таким размахом гулять в Рождество могут лишь русские духом! - заявил певец, обращаясь к зрителям.

На фоне отмены концертов исполнителя в России Филипп Киркоров даст несколько выступлений в Дубае. Певец будет давать концерт с шансонье Михаилом Шуфутинским.