Лера Кудрявцева рассказала о личном негативном опыте пластики

Четыре года назад российская телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что удалила грудные импланты, которые навредили ее здоровью. Особенно опасными оказались силиконовые наполнители, сообщает starhit.ru.

Лера предостерегает соотечественниц от подобных операций.

После первых родов я увеличила грудь, о чем позже пожалела. Я поделилась личным негативным опытом, чтобы предостеречь от ошибок девчонок.

Импланты в грудь на всю жизнь не поставишь, их все равно надо менять через 10-15 лет. Со временем у меня в груди имплант стал протираться, а силикон - вытекать в лимфоузлы.

В лимфоузлах гель так и остался, хотя врачи и чистили меня четыре часа, - призналась 52-летняя телезвезда.