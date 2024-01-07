Турфирма в Китае нанимает на службу «короля обезьян»

Крупная турфирма в КНР ищет сотрудника на вакансию "короля обезьян", и готова платить ему 842 доллара в месяц, сообщает издание Shangyou News.

Кандидат на работу в живописном районе Учжишань должен жить в пещере. Должностные обязанности требуют от соискателя на эту должность носить маску обезьяны и костюм, прятаться в пещере у подножия горы.

Он должен поедать пищу, которую дарят приходящие посетители - яблоки, лапшу быстрого приготовления, бананы. Чтобы сотрудник с необычными обязанностями не мерз, в его пещере установили обогреватель.

Академических требований нет. Главные требования - актерский талант, способность быть живым, жизнерадостным и доступным для общения с туристами, - рассказал менеджер.

По его словам, на роль такого персонажа уже наняты 2 сотрудника, и сейчас нужен еще один.