Из-за убытков Академии Плющенко его жена Рудковская теряет деньги

Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская - почти банкрот и еле сводит концы с концами, сообщает prozvezd.info со ссылкой на свои инсайды в Телеграм-каналах.

Сообщается, что ранее, шесть лет назад, продюсер якобы потеряла много средств, когда пыталась через третьих лиц вложиться в бизнес экс-мужа Виктора Батурина, который отбывает срок за мошенничество.

В итоге последние годы Рудковская делает все, чтобы самой не оказаться банкротом и найти средства на обслуживание кредитов, взятых на содержание Академии фигурного катания Плющенко и поддержание привычного образа жизни.