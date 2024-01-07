Оскар Кучера посмеялся над Настей Ивлеевой

12:03 2024-01-07
Оскар Кучера посмеялся над Настей Ивлеевой

Актер заявил, что ему не по себе от недалекости человека, который становится мейнстримером и ведет за собой толпу.

Оскар Кучера высказал свое мнение о Насте Ивлеевой. Актер признался, что он не является поклонником творчества коллеги, но долгое время спокойно относился к ее проектам.

Более того, Оскар положительно оценил работу Насти в шоу «Орел и решка». Но, когда блогер дала ряд интервью, его мнение об Ивлеевой, сделавшей неоднозначные заявления, изменилось.

Я посмотрел интервью, и мне стало не по себе от недалекости этого человека, который становится мейнстримером.

Человеком, который ведет за собой толпу, - поделился актер мнением в шоу «Злые языки» на RuTube.

Телезвезда заверил, что его заявления никак не связаны с завистью к успеху Насти.

На самом деле к Ивлеевой я отношусь с уважением, честно. Человек сам себя сделал. 

Она реально трудится - так же, как и Бузова. Они молодцы, все делают так, как считают нужным, — высказался Кучера.

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