Оскар Кучера посмеялся над Настей Ивлеевой

Оскар Кучера высказал свое мнение о Насте Ивлеевой. Актер признался, что он не является поклонником творчества коллеги, но долгое время спокойно относился к ее проектам.

Более того, Оскар положительно оценил работу Насти в шоу «Орел и решка». Но, когда блогер дала ряд интервью, его мнение об Ивлеевой, сделавшей неоднозначные заявления, изменилось.

Я посмотрел интервью, и мне стало не по себе от недалекости этого человека, который становится мейнстримером. Человеком, который ведет за собой толпу, - поделился актер мнением в шоу «Злые языки» на RuTube.

Телезвезда заверил, что его заявления никак не связаны с завистью к успеху Насти.