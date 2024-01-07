Звезду Голливуда Синди Морган нашли мертвой в ее доме

Полицейские обнаружили тело актрисы в ее же доме. Их вызвала соседка звезды Голливуда, обеспокоившаяся тем, что давно не видела Синди Морган, сообщает peopletalk.ru.

По словам соседки, в последний раз они общались 19 декабря. А 30-го декабря она пришла к ней в гости, но Синди двери не открыла.

Еще позже женщина почуяла неприятный запах и сообщила об этом в правоохранительные органы. По данным издания, звезда умерла «естественной смертью».

Известность Синди Морган получила в 1980-х, когда сыграла в фильме «Гольф-клуб».