Российского студента захейтили в Британии из-за поддержки СВО

Россиянин Андрей Комаров, который учится в Шотландии, в университете Эдинбурга, пожаловался на травлю со стороны других студентов из-за его поддержки СВО на Украине, сообщает РИА Новости.

По словам Андрея, его травля в сети и реальной жизни организована украинским сообществом вуза.

Глава сообщества, например, утверждала, будто я ненавижу геев либо призываю к насилию. В результате их сообщество написало в вуз открытое письмо с требованием меня "удалить" из университета, потому что я и студенты с подобным моему мнением якобы - опасность для украинцев, — поделился он.

Собеседник агентства заявил, что в сложившейся ситуации руководство университета бездействовало, хотя интернет-травля по местным законам считается преступлением.