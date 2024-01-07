Филиппу Киркорову грозит штраф в размере 2 миллионов российских рублей

12:34 2024-01-07
Филиппу Киркорову грозит штраф в размере 2 миллионов российских рублей

На поп-звезду в суд подало российское авторское общество, причины иска пока не известны.

Как сообщает lenta.ru, размер иска к поп-королю российской эстрады составляет 2 миллиона рублей. РАО также обратилось в суд с иском на хозяев ночного клуба «Мутабор» - более чем на 500 тысяч рублей.

Общество предъявило претензии клубу по поводу музыкальных композиций, которые использует заведение.

По данным издания, 9-го января суд рассмотрит также дело о приостановке на 90 суток деятельности клуба «Мутабор». Как показала проверка заведения после «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, здесь выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

Мероприятие, организованное Ивлеевой, в «Мутаборе» прошло в ночь на 21-е декабря и вызвало огромный общественный резонанс. Фото и видео с этого мероприятия в Сети вызвали волну общественного возмущения.

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