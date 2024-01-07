Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон шокирована решением мужа отправить их старшего сына в «однополую тюрьму»

13:47 2024-01-07
Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон шокирована решением мужа отправить их старшего сына в «однополую тюрьму»

Герцог Уэльский захотел отправить сына Джорджа в элитный закрытый английский колледж для мальчиков.

Старший сын короля Британии выбрал для обучения старшего сына Джорджа Итон, а не колледж Малборо в Уилтшире, где училась его жена.

Герцогиня Уэльская при этом против учебы в однополых школах, потому что сама посещала школу-интернат для девочек в Беркшире, став там жертвой буллинга.

Тем не менее, принц Уильям заявил, что учеба принца Джорджа в Итоне - окончательное и бесповоротное решение. Подростка отправят туда через три года, когда ему исполнится 13 лет.

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Сердце Кейт разбито. Над ней страшно издевались в ее первой школе, потому она даже не представляет себе, что Джордж может столкнуться с подобным, - рассказал инсайдер изданию Mirror.

Миддлтон переживает еще и потому, что решение мужа противоречит стремлению модернизации монархии.

Частный английский колледж для мальчиков Итон является одним из самых известных учебных заведений Великобритании. Оно было основано почти шесть веков назад.

В свое время гимназию закончили принцы Уильям и Гарри, а также - девятнадцать премьер-министров страны, Многие называют колледж «однополой тюрьмой».

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