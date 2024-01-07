Избранница Эмина Агаларова оказалась в центре мошеннического скандала

Алена Гаврилова, жена Эмина Агаларова, пожаловалась, что стала жертвой интернет-мошенников, сообщает peopletalk.ru.

Как оказалось, друзья и знакомые звездной пары стали получать фальшивые сообщения от имени Алены, где говорится о выгодной сделке.

В частности, речь шла о запуске марафона, где за рекламу можно заплатить 200 тысяч рублей. Мошенники рассчитывали, что для знакомых модели это небольшая сумма.

Но Алена успела выйти на связь, чтобы предупредить, что она никакого отношения не имеет к этим махинациям.