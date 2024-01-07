Избранница Эмина Агаларова оказалась в центре мошеннического скандала

13:57 2024-01-07
Избранница Эмина Агаларова оказалась в центре мошеннического скандала

Друзья и знакомые звездной пары стали получать фальшивые сообщения от имени модели Алены Гавриловой, где говорится о выгодной сделке.

Алена Гаврилова, жена Эмина Агаларова, пожаловалась, что стала жертвой интернет-мошенников, сообщает peopletalk.ru.

Как оказалось, друзья и знакомые звездной пары стали получать фальшивые сообщения от имени Алены, где говорится о выгодной сделке.

В частности, речь шла о запуске марафона, где за рекламу можно заплатить 200 тысяч рублей. Мошенники рассчитывали, что для знакомых модели это небольшая сумма.

Но Алена успела выйти на связь, чтобы предупредить, что она никакого отношения не имеет к этим махинациям.

Это не я! Я ничего не провожу, деньги мне переводить не нужно! Будьте бдительны! - заявила модель.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
14:13

Светлана Игнатьева

Диетолог Богданова рассказала, кому нужно быть осторожнее с употреблением фейхоа

Диетолог Богданова рассказала, кому нужно быть осторожнее с употреблением фейхоа

Эксперт предупредила, что эта ягода небезопасна для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта.
Светлана Игнатьева
13:47

Светлана Игнатьева

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон шокирована решением мужа отправить их старшего сына в «однополую тюрьму»

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон шокирована решением мужа отправить их старшего сына в «однополую тюрьму»

Герцог Уэльский захотел отправить сына Джорджа в элитный закрытый английский колледж для мальчиков.
Светлана Игнатьева
12:34

Светлана Игнатьева

Филиппу Киркорову грозит штраф в размере 2 миллионов российских рублей

Филиппу Киркорову грозит штраф в размере 2 миллионов российских рублей

На поп-звезду в суд подало российское авторское общество, причины иска пока не известны.
Светлана Игнатьева
12:29

Светлана Игнатьева

Российского студента захейтили в Британии из-за поддержки СВО

Российского студента захейтили в Британии из-за поддержки СВО

Учащийся в Эдинбурге россиянин Андрей Комаров подвергся травле со стороны украинского сообщества вуза.
Светлана Игнатьева
12:18

Светлана Игнатьева

Звезду Голливуда Синди Морган нашли мертвой в ее доме

Звезду Голливуда Синди Морган нашли мертвой в ее доме

Актрисе фильма «Гольф-клуб» было 69 лет, она несколько дней пролежала в особняке, пока его не вскрыла полиция.
Светлана Игнатьева
12:03

Светлана Игнатьева

Оскар Кучера посмеялся над Настей Ивлеевой

Оскар Кучера посмеялся над Настей Ивлеевой

Актер заявил, что ему не по себе от недалекости человека, который становится мейнстримером и ведет за собой толпу.
article_image 15:44

Илона Маска уличили в употреблении наркотиков на закрытых вечеринках

В СМИ появилась информация о том, что Маск активно употреблял психоделики и марихуану.

article_image 15:40

Гениальная российская спортсменка неожиданно умерла в 20 лет

Россиянка Анастасия Середа, известная во всём мире за свои достижения в шорт-треке, скоропостижно скончалась.

article_image 15:00

Меч самурая должен быть испытан до заката солнца

Главное достоинство японского меча заключалось в том, чтобы повергнуть своего противника с одного удара.