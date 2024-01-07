Диетолог Богданова рассказала, кому нужно быть осторожнее с употреблением фейхоа

Об опасности фейхоа для некоторых людей предупредила диетолог, нутрициолог Зоя Богданова в интервью радио Sputnik.

У этой ягоды твердые пищевые волокна, потому она может не очень хорошо перевариваться, вызвать такие неприятные последствия в ЖКТ, как вздутие, газообразование, болевой синдром.

Плод может привести к повышению кислотности. Если у человека гастрит, воспаление слизистой, рефлюкс, тогда вообще не стоит его есть. А при язве желудка вообще категорически нельзя.

То же самое можно сказать и об аллергических реакциях на экзотические плоды, - заявила эксперт.