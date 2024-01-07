Диетолог Богданова рассказала, кому нужно быть осторожнее с употреблением фейхоа

Об опасности фейхоа для некоторых людей предупредила диетолог, нутрициолог Зоя Богданова в интервью радио Sputnik.
У этой ягоды твердые пищевые волокна, потому она может не очень хорошо перевариваться, вызвать такие неприятные последствия в ЖКТ, как вздутие, газообразование, болевой синдром.
Плод может привести к повышению кислотности. Если у человека гастрит, воспаление слизистой, рефлюкс, тогда вообще не стоит его есть. А при язве желудка вообще категорически нельзя.
То же самое можно сказать и об аллергических реакциях на экзотические плоды, - заявила эксперт.
При этом эксперт отметила, что фейхоа богаты витаминами С, Е, В2, В3, В5, а также полезными элементами. В них много полезного для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, отеками, нарушениями обменных процессов калия.
В ягоде есть и флавоноиды, помогающие оказывать антибактериальное действие. А еще - много кальция, магния, натрия, фосфора. Фейхоа при этом не повышает уровень сахара в крови.
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