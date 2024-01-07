Зачем наши бабушки замораживали лимоны сразу после покупки

Многие люди любят лимоны. При этом опытные хозяйки нередко перед использованием их замораживают в холодильнике. Зачем?

Вкус станет лучше

Лимоны - фрукт довольно кислый, потому в качестве закуски их употребляют не часто. Но, если их заморозить, острота кислого вкуса уйдет, и лимоны станут более съедобными, а съесть их можно будет больше.

А пользы от них много. Лимоны борются с бактериями, паразитами. Они содержат вещества, помогающие предотвратить рак, регулируют давление и полезны при стрессе и депрессии.

Кожура полезна тоже

Кожура лимона тоже - очень важная часть фрукта. Она содержит в 5–10 раз больше витаминов, нежели сок. Потому перед тем, как положить лимон в морозильник, его надо вымыть.

Доставать чистые лимоны из морозилки нужно тогда, когда они хорошо замерзнут. А при использовании снять цедру и посыпать ею салаты, лапшу, супы, сухие завтраки. Можно добавить в стакан с водой или мороженое. Замороженная кожура, к слову, намного вкуснее размороженной.