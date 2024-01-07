«Русалочка» Холли Бейли стала мамой

Восходящая звезда Голливуда сообщила радостную новость. У актрисы и ее бойфренда, рэпера DDG (Дэррила Грэнберри-младшего), родился сын, сообщает thevoicemag.ru.
Родителями они стали еще в 2023-м году, но молодые родители решились рассказать об этом только сейчас.
Холли обнародовала фото ручки новорожденного, которую они с отцом ребенка держали в своих ладонях. На запястье крохи был золотой браслет с пластинкой, где выгравировано его имя.
Величайший подарок от 2023-го года.
Добро пожаловать в мир, мой Хало. Мир очень хочет узнать тебя, - написала Бейли.
Молодые люди раскрыли свои отношения в начале 2022-го года. Бейли призналась, что Дэррил стал тем парнем, в которого она влюбилась по-настоящему.
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