«Русалочка» Холли Бейли стала мамой

Восходящая звезда Голливуда сообщила радостную новость. У актрисы и ее бойфренда, рэпера DDG (Дэррила Грэнберри-младшего), родился сын, сообщает thevoicemag.ru.

Родителями они стали еще в 2023-м году, но молодые родители решились рассказать об этом только сейчас.

Холли обнародовала фото ручки новорожденного, которую они с отцом ребенка держали в своих ладонях. На запястье крохи был золотой браслет с пластинкой, где выгравировано его имя.