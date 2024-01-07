В Подмосковье ищут пропавшего популярного рэпера Sir-J

В Подмосковье пропал известный рэпер из девяностых Сергей Булавинцев, которого зрители знают по псевдониму Sir-J, сообщает 5-tv.ru.

53-летнего мужчину ищут представители поискового движения «Лиза Алерт».

Булавинцев - один из старейших рэперов России, он стоял у истоков музыкального движения в стране. Как уточняет издание, музыкант исчез после пожара на его даче в Расторгуево Московской области.

После инцидента 30-го декабря мужчина сел в электричку, которая шла в сторону Подмосковья. С тех пор его никто больше не видел, о местонахождении рэпера ничего неизвестно.