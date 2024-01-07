BMW 850i Майкла Джордана выставлен на продажу на сайте Bring a Trailer

BMW 8-series был настоящим grand tourer 1990-х годов.
850i предлагал мощную мощность V-12 под капотом, которая передавалась на задние колеса либо через четырехступенчатую автоматическую, либо шестиступенчатую механическую коробку передач.
Этот пример поставляется с механической коробкой передач и был приобретен новым великим баскетболистом Майклом Джорданом.
Помимо того, что его обязательно должен посмотреть любой фанат баскетбола, "Последний танец" от Netflix - мечта автолюбителя, особенно если вы поклонник гонок с мячом 1990-х годов.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__