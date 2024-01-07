BMW 850i Майкла Джордана выставлен на продажу на сайте Bring a Trailer

1967 Porsche 910: Продано за $ 2,500,000 8/8/23

Жемчужина аукционов BaT в этом году, Porsche 910 1967 года выпуска - один из 27, выпущенных всего за один год. Согласно объявлению, автомобиль хранился заводским гоночным отделом в качестве опытного автомобиля до 1971 года.