Ford GT '68 Heritage Edition 2019: Продано за 1 256 000 долларов 23.02.2013

Ford не хотел, чтобы его специальный проект был спрятан под замком ради чьей-то потенциальной прибыли.

Стратегия, похоже, провалилась с этим конкретным GT, который за четыре года своей жизни проехал всего 10 миль.

Помимо того, что Ford GT уже является редкостью, это один из 50 экземпляров Heritage Edition 1968 года выпуска, построенный в память о гоночном автомобиле GT40 Mk1, выигравшем в 1968 году 24 часа Ле-Мана.

Мы надеемся, что новый владелец оставил на своем банковском счете немного денег на бензин.