2019 McLaren Senna: Продано за 1 286 000 долларов 22.05.2013

После причудливой череды событий на Lightning Lap 2019 Senna не только вошла в учебники истории, но и вошла в анналы истории испытаний автомобилей и водителей.

Четыре года спустя в нашей таблице лидеров Lightning Lap ни один серийный автомобиль не отставал от Senna на 2,0 секунды.

Эта модель Senna находится под номером 108 из 500, созданных в память о легендарном успехе Айртона Сенны в Формуле-1 с McLaren.