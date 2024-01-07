2019 McLaren Senna: Продано за 1 286 000 долларов 22.05.2013

18:46 2024-01-07
2019 McLaren Senna: Продано за 1 286 000 долларов 22.05.2013

Автомобиль с таким громким названием, что в него нужно было заполнить бесконечно большие багажники — и все же Senna удалось их заполнить.

После причудливой череды событий на Lightning Lap 2019 Senna не только вошла в учебники истории, но и вошла в анналы истории испытаний автомобилей и водителей.

Четыре года спустя в нашей таблице лидеров Lightning Lap ни один серийный автомобиль не отставал от Senna на 2,0 секунды.

Эта модель Senna находится под номером 108 из 500, созданных в память о легендарном успехе Айртона Сенны в Формуле-1 с McLaren.

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