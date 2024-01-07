2019 Porsche 935: Продано за 1 626 000 долларов 08.11.23

Этот 935-й автомобиль 2019 года выпуска - 49-й из 77, построенный только для треков и не имеющий омологаций в честь оригинальной гоночной платформы 935 в рамках празднования 70-летия Porsche.

Скошенный нос и длинная наклонная крыша изготовлены из углепластикового композитного кузова и навевают мысли об оригинальной версии, выигравшей гонку в Ле–Мане.

3,8-литровый "шестерка" с двойным турбонаддувом был оценен на заводе в 700 лошадиных сил при 7000 об / мин и 553 фунт-фут крутящего момента.

Мы думаем, что это стоило каждой части выигрышной ставки в 1,6 миллиона долларов.