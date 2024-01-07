1967 Porsche 910: Продано за $ 2,500,000 8/8/23

После перехода в частную собственность автомобиль участвовал в нескольких соревнованиях калифорнийского SCCA, а также в гонках Watkins Glen 6 Hours 1972 года и 24 Hours of Daytona 1973 года, где он сошел с дистанции после 167 кругов.

Автомобиль был приобретен в прошлом году продавцом, который обновил 910, покрасив его свежим слоем белой краски, а также заменив боковые стекла и шины.

Мощность обеспечивается 2,0-литровым двигателем Type 901/02 flat-six, оснащенным карбюраторами Weber с тройным горлом и двухискровым зажиганием.