1967 Porsche 910: Продано за $ 2,500,000 8/8/23

После перехода в частную собственность автомобиль участвовал в нескольких соревнованиях калифорнийского SCCA, а также в гонках Watkins Glen 6 Hours 1972 года и 24 Hours of Daytona 1973 года, где он сошел с дистанции после 167 кругов.
Автомобиль был приобретен в прошлом году продавцом, который обновил 910, покрасив его свежим слоем белой краски, а также заменив боковые стекла и шины.
Мощность обеспечивается 2,0-литровым двигателем Type 901/02 flat-six, оснащенным карбюраторами Weber с тройным горлом и двухискровым зажиганием.
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