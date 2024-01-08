Мэр Нью-Йорка принял решение выгнать уличных торговцев с Бруклинского моста

Эрик Адамс вынес постановление, согласно которому уличным торговцам запрещено осуществлять деятельность на Бруклинском мосту с 3 января 2024 года.

Табу на продажу установлено на все мосты в Нью-Йорке, но больше всего касается моста в Бруклине, где наблюдается постоянное столпотворение.

Называя Бруклинский мост одной из жемчужин города, мэр убежден, что люди должны наслаждаться достопримечательностью, чувствуя себя при этом в полной безопасности.

Известно, что ежедневно мост пересекают до 34 000 человек.