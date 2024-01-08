Stellantis является уже вторым крупным автопроизводителем, отказавшимся от рекламы на Супербоуле

Известно, что в прошлом году секундная реклама во время игры стоила в районе 7 000 000 USD.

Stellantis (производитель Jeep) - второй крупный производитель, который не будет в этом году рекламировать свою продукцию во время проведения Супербоула.

Еще в ноябре месяце такое же решение принял General Motors.

Отметим, что Stellantis - материнская компания Jeep, Chrysler, Ram, которая всегда использовала Суперкубок для глобальной рекламы собственной продукции.