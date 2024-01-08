Во время злополучного рейса Alaska Airlines в лопнувшее окно затянуло рубашку ребенка, он чудом не выпал

10:47 2024-01-08
Во время злополучного рейса Alaska Airlines в лопнувшее окно затянуло рубашку ребенка, он чудом не выпал

Порывом ветра у мальчика сорвало одежду, но мать сумела удержать сына на руках.

Slide 1

Короткое и ужасное путешествие рейса 1282 авиакомпании Alaska Airlines, когда в самолете вскоре после взлета часть фюзеляжа взорвалась, могло быть намного хуже. Как сообщает yahoo.com, порывом ветра сорвало рубашку одного мальчика и она вылетела через отверстие.

К счастью, мать сумела удержать ребенка на руках.

По данным FlightAware, рейс поднялся на высоту 16000 футов после вылета из Портленда, что в штате штат Орегон, в Онтарио из штата Калифорния около 5:07 вечера. Спустя 20 минут он приземлился после того, как там лопнуло окно.

Серьезных травм у 171 пассажира и 6 членов экипажа нет.

Авиакомпания Alaska Airlines после ЧП временно приостановила полеты остальной части своего парка самолетов Boeing 737-9 Max.

Сзади слева раздался сильный удар. Раздался свист, и все кислородные маски были мгновенно развернуты, и все надели их, - рассказал свидетель происшествия, пассажир Эван Смит.

Когда самолет приземлился, пассажиры аплодировали.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
14:27

Светлана Игнатьева

Опытный автомобилист Пархоменко подсказал, как быстро завести машину в мороз

Опытный автомобилист Пархоменко подсказал, как быстро завести машину в мороз

В холода наиболее эффективно использование бустеров, и чем они мощнее, тем лучше.
Светлана Игнатьева
14:16

Светлана Игнатьева

Эксперт Рузанов заявил, что автовладельцев редких иномарок в России ждет дефицит запчастей

Эксперт Рузанов заявил, что автовладельцев редких иномарок в России ждет дефицит запчастей

Медленная доставка и длительные сроки получения запчастей становятся фактором, который отражается на стратегии обслуживания автомобилей.
Светлана Игнатьева
14:06

Светлана Игнатьева

Aurus планирует выпускать не только автомобили класса люкс, но и бизнес-класса

Aurus планирует выпускать не только автомобили класса люкс, но и бизнес-класса

Ожидается, что более дешёвая и массовая модель этого брэнда бизнес-класса появится уже в 2025 году.
Наталья Гончарова
13:41

Наталья Гончарова

Предсказания Нострадамуса уже сбываются в 2024 году

Предсказания Нострадамуса уже сбываются в 2024 году

Всего спустя несколько дней после наступления 2024 года последователи Нострадамуса устаналивают связь между событиями и пророчествами предсказателя.
Наталья Гончарова
13:24

Наталья Гончарова

Китайский производитель электромобилей BYD, переплюнувший Tesla, шокирует ценами на свою продукцию

Китайский производитель электромобилей BYD, переплюнувший Tesla, шокирует ценами на свою продукцию

Автопроизводители всего мира поражены тем, как китайскому BYD удается продавать свои авто по столь низкой цене.
Наталья Гончарова
13:03

Наталья Гончарова

42-летний житель штата Алабамы разделся догола и нырнул в огромный аквариум специализированного магазина Bass Pro Shop

42-летний житель штата Алабамы разделся догола и нырнул в огромный аквариум специализированного магазина Bass Pro Shop

Мужчина провел 5 минут в аквариуме Bass Pro Shop, пока на вызов не прибыли стражи порядка.
Светлана Игнатьева
12:59

Светлана Игнатьева

Блогер-миллионник Сергей Косенко ради хайпа бросил своего двухмесячного сына в сугроб

Блогер-миллионник Сергей Косенко ради хайпа бросил своего двухмесячного сына в сугроб

Отец заявил, что малыш Лео всегда «мечтал» полетать, и теперь его сын получит мировую известность.
article_image 10:53

К началу прошлого века автомобили с бензиновым двигателем были на третьем месте по популярности

Согласно статистике, собранной в 1900 году, 40 % всех автомобилей были оснащены паровыми моторами, ещё 38 % комплектовались электродвигателями.

article_image 10:52

За какую скорость арестовали первого в истории нарушителя на собственном автомобиле: Всего-то за 13 км/ч

Произошло это в 1896 году, когда в английских городах и поселениях разрешалось ездить со скоростью не более 3 км/ч.

article_image 10:48

Топ-3 примет водителей

Познакомим вас с тремя самыми известными примерами автомобилистов: