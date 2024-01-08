Во время злополучного рейса Alaska Airlines в лопнувшее окно затянуло рубашку ребенка, он чудом не выпал

Короткое и ужасное путешествие рейса 1282 авиакомпании Alaska Airlines, когда в самолете вскоре после взлета часть фюзеляжа взорвалась, могло быть намного хуже. Как сообщает yahoo.com, порывом ветра сорвало рубашку одного мальчика и она вылетела через отверстие.

К счастью, мать сумела удержать ребенка на руках.

По данным FlightAware, рейс поднялся на высоту 16000 футов после вылета из Портленда, что в штате штат Орегон, в Онтарио из штата Калифорния около 5:07 вечера. Спустя 20 минут он приземлился после того, как там лопнуло окно.

Серьезных травм у 171 пассажира и 6 членов экипажа нет.

Авиакомпания Alaska Airlines после ЧП временно приостановила полеты остальной части своего парка самолетов Boeing 737-9 Max.

Сзади слева раздался сильный удар. Раздался свист, и все кислородные маски были мгновенно развернуты, и все надели их, - рассказал свидетель происшествия, пассажир Эван Смит.

Когда самолет приземлился, пассажиры аплодировали.