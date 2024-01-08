Вероятно, не только из-за личных вкусов, а ещё из-за высокого уровня жизни.
Знаменитые на весь мир элитные машины марки Rolls-Royce популярнее всего в Гонконге
10:57 2024-01-08
По крайней мере, именно это подтверждает статистика, согласно которой доля роллс-ройсов на душу населения выше всего среди жителей Гонконга.
10:53
К началу прошлого века автомобили с бензиновым двигателем были на третьем месте по популярности
Согласно статистике, собранной в 1900 году, 40 % всех автомобилей были оснащены паровыми моторами, ещё 38 % комплектовались электродвигателями.
10:52
За какую скорость арестовали первого в истории нарушителя на собственном автомобиле: Всего-то за 13 км/ч
Произошло это в 1896 году, когда в английских городах и поселениях разрешалось ездить со скоростью не более 3 км/ч.
10:48
Топ-3 примет водителей
Познакомим вас с тремя самыми известными примерами автомобилистов:
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