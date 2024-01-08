Акробатка в Индии повесилась прямо во время представления

Страшное ЧП произошло в Индии во время циркового представления. Прямо во время шоу у акробатки на шее затянулась петля, сообщает yahoo.com.

В результате циркачка погибла на глазах у публики.

Как уточняет издание, акробатка кружилась на высоте нескольких метров. И в тот момент, когда она делала повороты на высокой скорости, веревка начала на ее шее запутываться.

Несмотря на то, что девушка подняла руки, чтобы попытаться распутать веревку, ей это не удалось. Артистка потеряла сознание, ее товарищи поспешили на помощь, помогли выпутаться из петли и вывели из цирка.

Но доктора были вынуждены констатировать смерть. По сохранившемуся видео трагедии эксперты предположили, что причиной гибели мог быть перелом шеи, а не удушье.