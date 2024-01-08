Каждый шестой автомобилист — патологический грязнуля

По крайней мере, это подтверждает статистика. Согласно наиболее свежим данным, больше половины автовладельцев моют машины не чаще раза в месяц. А вот 16 %, то есть шестая часть, не моют личный транспорт никогда.
В Швейцарии автомобилисты получают миллионные штрафы:
И дело даже не в строгом законодательстве.
Просто Швейцария — одна из немногих стран, где штрафы не фиксируются, а зависят напрямую от размера зарплаты.
Вот и весьма богатый нарушитель, который превысил скорость и разогнался до 290 км/ч, заплатил за это целый миллион долларов США.
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