Каждый шестой автомобилист — патологический грязнуля

По крайней мере, это подтверждает статистика. Согласно наиболее свежим данным, больше половины автовладельцев моют машины не чаще раза в месяц. А вот 16 %, то есть шестая часть, не моют личный транспорт никогда.

В Швейцарии автомобилисты получают миллионные штрафы:

И дело даже не в строгом законодательстве.

Просто Швейцария — одна из немногих стран, где штрафы не фиксируются, а зависят напрямую от размера зарплаты.

Вот и весьма богатый нарушитель, который превысил скорость и разогнался до 290 км/ч, заплатил за это целый миллион долларов США.