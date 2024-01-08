Многие авто становятся хитами из-за художественных фильмов

Это касается не только людей, одежды и гаджетов.
Для автомобилей это тоже актуально. Например, одной из мировых звёзд стала модель GT-500 из серии Ford Mustang.
А помог ей в этом фильм «Угнать за 60 секунд».
Это касается не только людей, одежды и гаджетов.
Для автомобилей это тоже актуально. Например, одной из мировых звёзд стала модель GT-500 из серии Ford Mustang.
А помог ей в этом фильм «Угнать за 60 секунд».
Согласно статистике, собранной в 1900 году, 40 % всех автомобилей были оснащены паровыми моторами, ещё 38 % комплектовались электродвигателями.
Произошло это в 1896 году, когда в английских городах и поселениях разрешалось ездить со скоростью не более 3 км/ч.
Познакомим вас с тремя самыми известными примерами автомобилистов:
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__