В Мексике расследуют атаку беспилотников наркокартелей на общину Буэнависта-де-лос-Уртадо

11:11 2024-01-08
В Мексике расследуют атаку беспилотников наркокартелей на общину Буэнависта-де-лос-Уртадо

Во время нападения с воздуха погибли около 30 жителей общины, есть раненые и пропавшие без вести.

Полиция и военные штата Герреро в Мексике расследуют вооруженное нападение на жителей общины Буэнависта-де-лос-Уртадо, которая расположена в муниципалитете Хелиодоро-Кастильо.

Об этом заявил региональный секретариат безопасности после того, как местная правозащитная организация сообщила о нападении в этом районе, пишет yahoo.com.

Был зарегистрирован факт насилия, - говорится в заявлении правительства штата Герреро.

По предварительным данным, в результате нападения погибли 30 жителей общины. Есть раненые и пропавшие без вести. 

Община Буэнависта-де-лос-Уртадо сейчас вовлечена в территориальную войну между семьей Мичоакана и их соперниками Тлакос, конфликт между которыми за последний год становится все более ожесточенным.

По словам директора Центра Минервы Белло Хосе Филиберто Веласкеса, сброшенные с дронов бомбы часто покрыты металлом, в том числе гвоздями и винтами.

Поэтому у этих взрывчатых веществ сила поражения велика. Гвозли и винты травмируют спины, ноги людей, - сказал он.

Бомбы бросали в дома, на футбольные поля и в школы. Они постоянно запускают беспилотники. За одну атаку они могут сбросить до 30 бомб.

Веласкес также сказал, что в этом районе практически нет полиции, поэтому жителям обычно приходится справляться с этими насильственными нападениями в одиночку.

В последние годы в Мексике часто сообщалось о нападениях беспилотников со стороны картелей.

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