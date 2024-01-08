Руководители SpaceX обеспокоились, узнав, что Илон Маск принимал наркотики

Американские СМИ сделали громкое заявление о том, что Илон Маск ранее принимал наркотики. Руководители его компаний высказали большое беспокойство в связи с этим, пишет yahoo.com.

Например, в SpaceX руководители были обескуражены тем, что Маск был под кайфом во время совещания персонала. Миллиардер в тот день опоздал на час и болтал без умолку 15 минут.

После этого встречу возглавил президент SpaceX Гвинн Шотвелл, и руководители компании заподозрили Маска в пристрастии к наркотикам.

При этом тема обсуждалась серьезная: разработка прототипа ракеты Big Falcon. Один из руководителей описал это собрание как "бессмысленное", "расстроенное" и "вызывающее отвращение".

В SpaceX незаконное употребление наркотиков может поставить под угрозу государственные контракты на миллиарды долларов, которыми пользуется оборонный подрядчик.

Нарушение федеральных правил главой корпорации ставят под угрозу активы инвесторов почти на 1 триллион долларов, а также около 13 000 рабочих мест и будущее космической программы США.

Ранее указывалось на употребление Маском наркотиков, в том числе кетамина для лечения депрессии. А однажды он публично покурил марихуану.

Аддвокат Маска Алекс Спиро, тем не менее, отрицает обвинения Илона Маска в употреблении наркотиков.

Инцидент привел к штрафам в размере 40 миллионов долларов и к тому, что Маск на время отказался от должности председателя правления Tesla.

После выхода эпизода в эфир НАСА настояло на том, чтобы SpaceX письменно пообещала, что компания будет следовать федеральным рекомендациям по употреблению наркотиков на рабочем месте.

Контроль за наличием наркотиков в стенах SpaceX теперь помогают вести специально обученные собаки.