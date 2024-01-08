Десять человек погибли из-за того, что медсестра в США вместо лекарства вводила им воду из-под крана

Около десяти человек погибли в больнице в США из-за того, что медсестра заменила при их лечении фентанил фармацевтического качества на воду из-под крана, сообщает yahoo.com.

ЧП произошло в региональном медицинском центре Asante Rogue в Медфорде осенью 2022-го года.

Как выяснилось, медработник, которая произвела замену психоактивных веществ на воду, в клинике больше не работает.

Больница опубликовала заявление, в котором выразила сожаление по поводу произошедшего и была готова помочь в расследовании вместе с соответствующими властями.

Однако пока неизвестно, арестован ли кто-то за эти смертельные проступки. Также не названа и личность предполагаемой медсестры, ответственной за гибель 10 пациентов.