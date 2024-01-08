Брат Анджелины Джоли Джеймс Хэйвен заявил, что будет рядом с сестрой и племянниками, чтобы защитить их

В рамках интервью в подкасте "90who10" Джеймс Хэйвен затронул болезненную тему, касающуюся его сестры, актрисы Анджелины Джоли.

Родственник мировой знаменитости обратил внимание, что помощь понадобилась ей и ее детям в период развода с Брэдом Питтом, когда папарацци не давали прохода несчастным.

Джеймс отметил, что начал защищать сестру и племянников именно в этот период.

Хэйвен заявил, что хочет быть рядом с родственниками всегда, создавая для них защиту.