Брат Анджелины Джоли Джеймс Хэйвен заявил, что будет рядом с сестрой и племянниками, чтобы защитить их

В рамках интервью в подкасте "90who10" Джеймс Хэйвен затронул болезненную тему, касающуюся его сестры, актрисы Анджелины Джоли.
Родственник мировой знаменитости обратил внимание, что помощь понадобилась ей и ее детям в период развода с Брэдом Питтом, когда папарацци не давали прохода несчастным.
Джеймс отметил, что начал защищать сестру и племянников именно в этот период.
Хэйвен заявил, что хочет быть рядом с родственниками всегда, создавая для них защиту.
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