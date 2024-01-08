Певица Наталья Штурм рассказала о потере родного человека

Наталья Штурм выложила серию роликов, в которых поделилась личной трагедией.
Надо дышать, дышать. Я не пью, как некоторые мои коллеги.
Мама. Мама была смыслом моей жизни. Я все делала для нее. Абсолютно! Вся моя жизнь была для мамы, - призналась 57-летняя певица.
Звездные друзья высказали коллеге слова поддержки.
Исполнительница не говорит о подробностях случившегося. Но, как стало известно из комментариев, мама певицы скончалась еще в минувший четверг. Елена Константиновна прожила долгую жизнь, летом она отметила свое 90-летие.
Женщина, несмотря на солидный возраст, редко жаловалась на здоровье.
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