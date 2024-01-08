Стас Михайлов похудел на семнадцать килограммов

Российские музыканты традиционно начало Нового года проводят в Дубае. В этом сезоне сливок шоу-бизнеса здесь собрал Эмин Агаларов, организовав фестиваль ZHARA FEST, сообщает kp.ru.

Ведущей праздника стала Регина Тодоренко. А главным хедлайнером «Жары» - Стас Михайлов, который заметно похудел и изменил свой имидж.

Как выяснилось, певец недавно тяжело переболел ковидом, но сейчас болезнь уже позади, и звезда вернулся к работе.

Однако знаменитость уточнил, что 17 килограммов сбросил не из-за болезни. Он признался, что для этого сел на диету, на год отказавшись от хлеба, сахара и алкоголя.