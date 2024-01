В США назвали победителей «Золотого глобуса — 2024»

В Лос-Анджелесе завершилась 81-я церемония вручения премии «Золотой глобус», сообщает super.ru.

Кто вошел в число победителей? Как выяснилось, «Оппенгеймер» обошел на повороте «Барби» и победил во многих главных номинациях.

Лучшим актером драмы назван Киллиан Мерфи, сыгравший в «Оппенгеймере».

Лучшим режиссером стал Кристофер Нолан, поставивший «Оппенгеймера». Этой же картине досталась и премия за лучшего героя второго плана - ее завоевал Роберт Дауни-младший.

Еще одна высота «Оппенгеймера» - за оригинальный саундтрек.

Что касается «Барби», то этой ленте досталась победа за лучшую песню What Was I Made For Билли Айлиш и лучшее кинематографическое/прокатное достижение - более 100 миллионов долларов сборов.