Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Ромео покинул дом знаменитых родителей

Ромео и 21-летняя Миа Реган отказались жить в роскошном лондонском доме Бекхэмов, где есть шесть спален и даже бассейн. Юная британская модель уже выложила в соцсети фото и видео апартаментов, где поселилась вместе с бойфрендом.

Ромео - средний сын звездной пары. Теперь все три сына Виктории и Дэвида живут отдельно.

24-летний Бруклин и 18-летний Круз сейчас живут в Лос-Анджелесе, родительский дом они покинули давно. С футболистом и дизайнером осталась только их 12-летняя дочь Харпер, уточняет thevoicemag.ru.

О романе среднего сына Бекхэмов Ромео и Мии Реган стало известно 4 года назад. Девушка уже получила предложение руки и сердца, и ответила на него согласием. Правда, дата свадьбы пока еще не назначена.