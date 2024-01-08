Рэперу Vacio, который пришел на вечеринку к Ивлеевой в одном носке, вручили повестку в армию

Рэпер Николай Васильев, которого зрители знают по псевдониму Vacio, после ареста на 15 суток из-за "голой" вечеринки у Насти Ивлеевой получил повестку в военкомате, сообщает gazeta.ru.

В конце декабря 2023-го года суд признал певца виновным по статье о мелком хулиганстве, а также пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений после того, как молодой человек пришел на вечеринку в клуб «Мутабор» в одном носке.

Васильев также оштрафован на 200 тысяч рублей по статье за «Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола». Рэпер обжаловал это решение.

Васильев должен был выйти на свободу после того, как отбыл первые 15 суток, но его снова задержали. По предварительным данным, ему предстоит отбыть еще 10 суток.