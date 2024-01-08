Блогер-миллионник Сергей Косенко ради хайпа бросил своего двухмесячного сына в сугроб

Блогер Сергей Косенко с почти 7 миллионами подписчиков в инстаграме пару лет назад активно пиарил проект Amazy, который в итоге оказался завуалированной финансовой пирамидой.

А сейчас, отмечает super.ru, записывает подкасты и ... хайпует на своем двухмесячном сыне.

Косенко опубликовал несколько сторис, где малыш по имени Лео, по словам отца, всегда "мечтал летать".

Сейчас готовится съемка рилса, после которого Лео будет знаменит на весь мир, - радостно заявил блогер.

И мальчик на самом деле "полетел" в сугроб.