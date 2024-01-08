Предсказания Нострадамуса уже сбываются в 2024 году

Толкователи Нострадамуса (Мишель де Нотрдам) утверждают, что в 2024 году усилится конфликт интересов, так как Штаты и Европа станут уступать ведущие позиции.

В европейских странах усилится голод, из-за этого люди будут вступать в разногласия с правящими верхами.

Во имя отвлечения людей от проблем государства ЕС будут направлять внимание несчастных на внешнего врага, который будет найден среди пока еще союзников.

Данное положение спровоцирует экономический кризис.