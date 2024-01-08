Aurus планирует выпускать не только автомобили класса люкс, но и бизнес-класса

Российская премиальная компания Aurus, которая специализируется на выпуске моделей класса люкс, может выпускать и более доступные для россиян автомобили, сообщает CarsWeek.ru.
В частности, у "Ауруса" скоро должна появиться более дешёвая и массовая модель: седан бизнес-класса, аналогичный "Мерседесу Е-класса".
По предположению экспертов, главными клиентами перспективных автомобилей этого бренда станут госслужащие, госкомпании и муниципальные власти, отмечает Motor.
Обе модели войдут в список автомобилей для госзакупок.
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