Aurus планирует выпускать не только автомобили класса люкс, но и бизнес-класса

Российская премиальная компания Aurus, которая специализируется на выпуске моделей класса люкс, может выпускать и более доступные для россиян автомобили, сообщает CarsWeek.ru.

В частности, у "Ауруса" скоро должна появиться более дешёвая и массовая модель: седан бизнес-класса, аналогичный "Мерседесу Е-класса".