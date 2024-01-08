Эксперт Рузанов заявил, что автовладельцев редких иномарок в России ждет дефицит запчастей

Технический директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов заявил, что владельцы автомобилей американских, европейских и китайских брендов все чаще сталкиваются с трудностями при ремонте сложных узлов, сообщает Стерлеград.

Из-за долгих сроков ожидания крупные автосервисы предпочитают не устранять мелкие неисправности, а заменять узлы целиком.

Долгие сроки ожидания запчастей заставляют владельцев редких авто пересматривать подход к ремонту и ограничиваться починкой отдельных компонентов, чтобы минимизировать период простоя автомобиля.

Эксперты отмечают: медленная доставка и длительные сроки получения запчастей становятся фактором, который отражается на стратегии обслуживания автомобилей в России.