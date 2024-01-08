Опытный автомобилист Пархоменко подсказал, как быстро завести машину в мороз

Накрывшие Россию и Беларусь морозы многих водителей застали врасплох, сообщает Ceny Avto.

Как отметил гендиректор «УслугиАвто» Юрий Пархоменко, наиболее эффективное решение в такой ситуации - использование бустеров (пусковых устройств). Но есть нюансы: чем мощнее бустер, тем больше шансы завести машину.

Для легковой автомашины с бензиновым ДВС достаточно 500-800 ампер. С дизельными моторами дела обстоят сложнее: бустер и на 1000 ампер здесь может не сработать. И даже - превратить топливо в некое подобие парафина, а это уже грозит неисправностями в системе авто.

Эксперт советует, если речь идет о дизеле, перед наступлением сильных холодов залить в бак керосин. А также - заблаговременно перед холодами поменять масло в моторе на более текучее, уделить внимание аккумулятору и свечам.

В крайнем случае, отмечает специалист, можно «прикурить» с помощью других авто.